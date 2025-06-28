Председатель Совета Федерации отметила, что первый шаг должна сделать та сторона, которая начала противостояние.

Россия и Европа восстановят отношения в ближайшем будущем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Матвиенко уверена, что РФ и странам Старого света «никуда не деться друг от друга», потому что мы расположены на одном континенте, и такое территориальное соседство будет только способствовать восстановлению отношений.

«Европа, безусловно, для России важна, но Россия не менее важна для Европы не только потому, что мы десятилетиями поставляли газ, нефть и другие ресурсы. Нас связывают культура, вера, совместная наука», — заметила председатель Совета Федераций.

Однако Матвиенко подчеркнула, что именно руководство Европы должно сделать первый шаг к сотрудничеству. Потому что политики этих стран инициировали конфликт, чем навредили прежде всего своим государствам.

Ведь в Европе снижается уровень жизни, растут цены на коммунальные услуги, в то время как российская экономика показывает устойчивый рост и низкий уровень безработицы, а государство выполняет все социальные обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвиенко и вице-президент ЮАР обсудили сотрудничество на ПМЭФ-2025.