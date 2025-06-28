«Мне повезло»: HammAli рассказал о том, как справился с задержанной депрессией

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 82 0

Российский рэпер HammAli справился с задержанной депрессией

«Мне повезло»: HammAli рассказал о том, как справился с задержанной депрессией

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Артист призвал поклонников относиться ко всему с благодарностью.

Российский рэпер HammAli справился с задержанной депрессией. Об этом он поведал изданию Газета.ру.

«Мне выписали антидепрессанты. Но я не стал пить таблетки. Я все-таки решил заняться музыкой и помочь самому себе. И, как видите, у меня, слава Богу, все лучше. Богатый, успешный, поклонник, стадионы, концерты, жена, карьера», — отметил музыкант.

Также HammAli подчеркнул, что справиться с депрессией ему помогла жена. Она, к слову, психолог и кандидат медицинских наук, поэтому, как сказал сам рэпер, ему «повезло в этом плане». К тому же он призвал относиться ко всему с благодарностью. Только так человек может быть по-настоящему счастливым.

Более того, HammAli подчеркнул, что счастье он нашел не в материальном, а внутри себя.  Рэпер отметил, что решил своим творчеством помочь тем, кто находится в поиске себя. Он аргументировал такой выбор тем, что не нашел музыкантов, кто бы помог ему самому пока он находился в таком состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что концертный директор HammAli & Navai Рауф Гасанов сообщил о начале сольной карьеры каждого из участников дуэта.

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