Лахта Центр окрасился в цвета праздника «Алые паруса»

Лахта Центр окрасился в алый цвет в ночь после праздника «Алые паруса — 2025». Символическая подсветка на главной башне Санкт-Петербурга будет работать до раннего утра.

По словам представителя пресс-службы многофункционального комплекса, небоскреб станет своеобразным «маяком», который освещает путь юным выпускникам, делающим первые шаги во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса — 2025» прошел в ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге. Он начался с концерта на Дворцовой площади, а завершился водно-пиротехническим шоу и проходом брига «Россия» по акватории Невы. Главная тема праздника в этом году — 80-летие Великой Победы.

Также на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге был продемонстрирован фрагмент торжества для выпускников, которое состоялось неделей ранее в Мариуполе. Кульминацией выпускного вечера в Мариуполе стало появление яхты «Ассоль» с алыми парусами на фоне Азовского моря.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходила организация трансляции праздника «Алые Паруса — 2025». В съемках праздника было задействовано более 60 единиц оборудования.