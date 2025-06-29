Акватория Невы и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге стали огромным концертным залом под открытым небом для десятков тысяч выпускников во время праздника «Алые паруса — 2025».

«Съемки концерта на Дворцовой площади — это всегда вызов. Конечно, мы готовимся показывать масштабные общие планы, но на месте приходится подстраиваться, потому что все зависит от того, сколько людей придет на площадь. И здесь уже проявляются тонкости работы операторов. Новинка этого года — присутствие воды. Ее нужно будет подсветить красиво и эффектно», — рассказал оператор-постановщик концертной части праздника «Алые паруса» Станислав Романовский.

На Дворцовой набережной в районе Зимнего дворца были установлены передвижные телевизионные станции и специализированные комплексы съемочной техники.

«Этот год особенный — год восьмидесятилетия Победы. Мы размышляли о том, что мы хотим донести как до выпускников, которые сегодня переходят во взрослую жизнь, так и до зрителей совершенно разных аудиторий. Мы искали единый для всех образ, понятный и философский. Этим образом стали окна. В него проникают лучи, которые, как и добро, освещают наши сердца», — подчеркнула генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса» Наталья Зворыгина.

В процессе съемки было использовано более 60 единиц оборудования, включая камеры и краны для съемки с высоты. Камеры были установлены на специализированных автомобилях с подъемными устройствами высотой от 30 до 50 метров, а также на верхних точках зданий, таких как Исаакиевский собор, телебашня, Кунсткамера, Эрмитаж и Биржа.

«Трансляция в обычной документальной стилистике, как репортаж с места событий, к сожалению, не передает всего эмоционального посыла, который мы каждый год закладываем. А наша задача вдохновить, восхитить и показать людям всю красоту города. И все это в прямом эфире, с одного дубля. Мы добиваемся этого эффекта огромным количеством репетиций и прогонов. Мы снимаем репетиции, отсматриваем, как это выглядит в кадре, какой эффект производит, вносим коррективы в реквизит, движения артистов», — отметил главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Водно-пиротехническое шоу продолжило тему Победы. Проход брига «Россия» сопровождался тысячами залпов салюта и театрализованными номерами. Для показа с движущихся объектов водно-пиротехнического шоу использовали современные беспроводные системы передачи сигнала. Специально была создана волоконно-оптическая сеть в акватории Невы, что обеспечило высокое качество и стабильность передачи видеосигнала.

«Камеры установлены не только непосредственно на площадке проведения праздника „Алые паруса“. Они открывают уникальные виды на город сверху, панорамы, неожиданные ракурсы. Это позволяет зрителям наслаждаться живописными историческими зданиями и памятниками не только с наземных точек. Петербург обладает уникальной архитектурой со строгими линиями и изящными фасадами. Потому важно передать всю красоту и гармонию Северной столицы в лучших ее проявлениях, атмосферу торжества, а также подчеркнуть масштаб события», — заключил технический директор телевизионной трансляции Константин Осутин.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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