В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняты ограничения

В воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты были сняты временные ограничения на полеты самолетов. Об этом 29 июня в своем Telegram-канале сообщил Артем Кореняко, официальный представитель Росавиации.

«В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Артем Кореняко.

В ночь на воскресенье 5-tv.ru сообщал об ограничениях, введенных в аэропортах пяти вышеупомянутых городов Российской Федерации. В аэропортах временно приостановили как прибытие, так и отправление рейсов. Работники аэропортов и пилоты предприняли все возможные меры для обеспечения безопасности полетов. Представитель ведомства подчеркнул, что это является первостепенной задачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Росавиацией было принято решение о возобновлении полетов в Израиль в дневное время суток. Помимо этого, ведомство распорядилось не осуществлять вылеты и прилеты в Иран, а также не совершать полеты над его воздушным пространством. Маршруты над Иорданией и Ираком также под запретом. Авиакомпаниям рекомендуется искать альтернативные маршруты.