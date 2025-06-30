«В шоу-бизнес не хотят»: Александр Буйнов посетил выпускной своих внучек

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Александр Буйнов посетил выпускной своих внучек двойняшек

«В шоу-бизнес не хотят»: Александр Буйнов посетил выпускной своих внучек

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Дарья и Софья закончили девятый класс.

Российский певец, музыкант и композитор Александр Буйнов посетил выпускной своих внучек Дарьи и Софьи, которые закончили девятый класс. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

«Впереди осталось совсем немного, и предстоит выбирать профессию. Кто знает, может быть, вольются в семью шоу-бизнеса, я не против. Но чую, что девчонки не хотят», — поделился музыкант.

Также Буйнов заявил, что он со своими внучками совсем скоро выступит в Кремле в честь Дня любви, семьи и верности, который состоится 8 июля.

Музыкант пожелал Дарье и Софье удачи, а также подчеркнул, что поддержит девочек в любом начинании.

Александр Буйнов был женат трижды. С первой женой — Любовью Вдовиной — он познакомился еще во время службы в армии на Алтае. Брак просуществовал всего два года. Затем певец женился на Людмиле. По собственному признанию Буйнова, на второй брак он решился только из-за беременности девушки. В 1973 году родилась дочь Юлия. В 2005-м Буйнов стал дедушкой. Спустя еще четыре года на свет появились внучки-двойняшки Дарья и Софья. От третьей жены Алены певец детей не имеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кем должна быть идеальная женщина, по мнению Александра Буйнова.

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