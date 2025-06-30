Праздник «Алые паруса» в этом году обещает побить рекорды просмотров. Только по первым подсчета аудитория главного выпускного страны выросла на несколько миллионов человек. Грандиозное шоу смотрели по всей стране — на улицах, площадях и даже на фасадах домов. Захватывающие кадры из ночного Петербурга транслировали на больших экранах. Это создавало настоящий эффект присутствия. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет подробности.

Кульминационная часть праздника «Алых парусов» — белоснежный бриг «Россия» входит в акваторию Невы. Тысячи выпускников наблюдают на набережных Петербурга прохождение брига — красочное шоу транслируется на больших экранах в разных городах страны. Все это выглядит очень зрелищно.

Москва, Казань, Хабаровск… К уличным телевизорам прильнули жители и гости городов. еще вчерашние школьники танцуют, обнимаются — как будто снова проживают тот день, когда все они прощались со школой. Журналисты из Африки тоже становятся частью праздника — говорят, такого шоу они не видели нигде в мире.

«Я чувствую, что я часть всего этого действия. Мне кажется, что я должен быть среди тех ребят, которые летают, делают разные хореографические штуки. Я чувствую себя как будто я тоже один из актеров», — признается модный обозреватель Бенджамин Чинаечерем Оджеогбу.

«Мы уже ощущаем это виртуально здесь, но хотим быть там физически», — поддерживает коллегу международный корреспондент Грэйс Аджайи.

Окунуться в виртуальную атмосферу «Алых Парусов» стало возможным благодаря сотрудничеству компании MAER и Пятого канала. Они организовали площадки, мы — трансляцию культового праздника выпускников.

«Самую зрелищную часть праздника мы показываем на крупнейших медиафасадах по всей России. Лучшие фрагменты шоу уже увидели жители крупнейших регионов России. Благодаря большим экранам MAER зрительская аудитория „Алых Парусов“ в этом году увеличилась более чем на семь миллионов человек, а это, в том числе, тысячи выпускников школ крупнейших городов России», — отмечает Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга.

Вот так с Троицкого моста звучали залпы из легендарных «Катюш» — один из экспонатов бережно сохранило патриотическиое объединение Ленрезерв. Сам Праздник посвятили тем, кто 80 лет назад, совершал подвиги на фронте и в тылу, и приближал день Великой Победы.

Лучшие фрагменты шоу и выступления артистов вчерашние школьники увидели в прямо эфире. Организаторы масштабного праздника снова постарались удивить каждого зрителя — например, бассейном на сцене.

«Идея пришла режиссерам и художникам на одной из первых встреч, когда пытались удивить концептом. Это все было встроено в геометрию сцены», — отмечает Артем Смирнов, технический менеджер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

И увидели это миллионы людей. Сказка, которая ожила перед каждым, кто ее посмотрел.