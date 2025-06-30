Первый футбольный матч роботов прошел в Китае

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Андроидами управлял искусственный интеллект.

Фото, видео: WU HAO/ТАСС; 5-tv.ru

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В Китае провели первый в мире футбольный матч среди роботов. Самое интересное, что люди в игру почти не вмешивались. Только болели с трибун. Новые человекоподобные андроиды полностью управляются искусственным интеллектом.

И хотя звучит эффектно, выглядит это, скорее, комично. Киборги топтались на одном месте, не могли остановить мяч и неуклюже падали. Тех, кто не смог самостоятельно подняться, пришлось забирать с поля на носилках.

Меж тем, похоже, что в Китае всерьез отнеслись к вовлечению роботов в спорт. Там уже в августе для них пройдут первые своего рода Олимпийские игры. За звание победителя андроиды поборются в 11 видах спорта, даже в танцах и гимнастике.

А на прошедшем в Петербурге международным экономическом форуме гостей уже не консультировали люди — теперь это делают роботы. Интеллектуальные механические ассистенты способны раскрывать все тонкости инвестиционных возможностей регионов без перерыва на обед.

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