Так можно было? Жителям Техаса разрешили расплачиваться золотом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Губернатор Техаса разрешил жителям штата расплачиваться золотом

Губернатор Техаса разрешил жителям этого штата расплачиваться золотом

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Принятый закон не противоречит конституции страны.

Губернатор Техаса (США) Грег Эббот разрешил жителям штата расплачиваться драгметаллами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Я подписал закон, разрешающий техасцам использовать золото и серебро в качестве законного платежного средства в повседневных финансовых операциях», — написал глава Техаса.

Незадолго до этого подобное решение принял губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он уточнил, что данный закон не противоречит Конституции страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин указал на рост привлекательности золота и криптовалют. Он уточнил, что за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах увеличилась на семь процентов и достигла более 20%.

Более того, результаты последнего исследования Всемирного золотого совета показали, что 95% центральных банков мира планируют увеличить свои золотые запасы в ближайшие 12 месяцев.

Одним из самых говорящих показателей увеличенного спроса на этот драгоценный металл является его стоимость.

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