Спрос растет: Сечин об увеличении привлекательности золота и криптовалют

Большинство центральных банков мира намерены нарастить свои золотые резервы в ближайший год.

Использование доллара в качестве инструмента санкций подрывает его позиции и создает предпосылки для использования альтернативных инструментов — золота, криптовалюты и национальных валют других стран. Об этом заявил генеральный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Игорь Сечин подчеркнул, что, по информации Всемирного совета по золоту, за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах увеличилась на 7% и достигла более 20%.

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По результатам последнего исследования Всемирного золотого совета, 95% центральных банков мира планируют увеличить свои золотые резервы в течение ближайшего года.

«Ярким подтверждением существенного увеличения спроса на золото является рост его относительной стоимости. Сегодня на одну унцию золота можно купить примерно в четыре раза больше нефти, в девять раз больше стали и в 35 раз больше пшеницы, чем в 1950 году. А губернатор Флориды подписал закон, признающий золото и серебро законным платежным средством в этом штате», — указал Сечин в ходе выступления с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках форума.

Падение кредитного рейтинга и неясность перспектив стабильности бюджета США делают казначейские облигации Штатов менее надежными. В результате они теряют статус «безопасной гавани». Их место занимает золото, цена которого обычно растет перед началом глобальных кризисов, как отметил глава «Роснефти».

Игорь Сечин также подчеркнул увеличение использования криптовалют. По его словам, за последние пять лет объем торговли криптовалютами вырос в десять раз и достиг 18,5 триллиона долларов. В американском штате Нью-Йорк, например, обсуждается законопроект, который позволит государственным организациям принимать платежи в цифровых валютах.

Также он подчеркнул увеличение применения национальных валют, таких как юань, дирхам и индийская рупия, в международных торговых операциях. По последним данным, доля юаня в международных расчетах уже достигла более 6%, сравнявшись с евро.