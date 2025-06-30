«Мы уникальные»: глава ВЦИОМ рассказал, боятся ли россияне восстания роботов

В этом вопросе нашим соотечественникам ближе азиатская точка зрения, а не западная.

Россияне не боятся восстания роботов. Об этом в интервью изданию Газета.ру заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Мы проводим опросы, спрашиваем людей: „Вы этого боитесь?“ И люди отвечают: „Нет, не боимся“. „Почему не боитесь?“ — „А мы такие уникальные, что нас никакой робот не заменит“. Так что нас пугают, но нам не страшно. Может быть, когда-то это изменится, но не сейчас», — рассказал руководитель организации.

Он также заметил, что у россиян нет опасений потерять работу из-за стремительно развивающихся технологий искусственного интеллекта.

По его словам, в этом вопросе наши соотечественники ближе к азиатскому мировоззрению, нежели к европейскому, где существует давняя традиция опасаться собственных творений, которые, по их мнению, в будущем могут восстать против человека.

По мнению Федорова, то, что в азиатских странах нет подобных страхов, помогает им быть лидерами в роботостроении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза.