Глава европейской дипломатии Каллас прибыла с визитом в Ереван

Чиновник заявила, что ЕС выделит Армении 270 миллионов евро.

В Армению с двухдневным визитом прибыла глава евродипломатии Кая Каллас. На повестке — вступление страны в Евросоюз, чего давно добиваются власти республики.

Каллас уже обсудила евроинтеграцию с армянским президентом и министром иностранных дел. На совместной пресс-конференции, она рассказала об итогах встреч.

«Я рада объявить о достижении соглашения по новой программе партнерства, в которой определены приоритеты экономического развития. В подтверждение этому, ЕС выделяет 270 миллионов евро на обеспечение устойчивого экономического роста Армении в период с 2024 по 2027 год», — сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Причем отношения ЕС и Армении уже выходят за рамки экономических. Как заявил глава армянского МИД, стороны официально начали консультации в сфере безопасности и обороны.

Многие жители выступают против евроинтеграции и выходят на протесты. Так как считают, что вступление в ЕС приведет к экономическому краху и потере суверенитета.