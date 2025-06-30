Глава европейской дипломатии Каллас прибыла с визитом в Ереван

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Кая Каллас приехала в Армению с двухдневным визитом

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Frederic Kern; 5-tv.ru

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Чиновник заявила, что ЕС выделит Армении 270 миллионов евро.

В Армению с двухдневным визитом прибыла глава евродипломатии Кая Каллас. На повестке — вступление страны в Евросоюз, чего давно добиваются власти республики.

Каллас уже обсудила евроинтеграцию с армянским президентом и министром иностранных дел. На совместной пресс-конференции, она рассказала об итогах встреч.

«Я рада объявить о достижении соглашения по новой программе партнерства, в которой определены приоритеты экономического развития. В подтверждение этому, ЕС выделяет 270 миллионов евро на обеспечение устойчивого экономического роста Армении в период с 2024 по 2027 год», — сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Причем отношения ЕС и Армении уже выходят за рамки экономических. Как заявил глава армянского МИД, стороны официально начали консультации в сфере безопасности и обороны.

Многие жители выступают против евроинтеграции и выходят на протесты.  Так как считают, что вступление в ЕС приведет к экономическому краху и потере суверенитета. 

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