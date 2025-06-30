Бывший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 46 0

Ему было 36 лет.

Бывший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО

Фото: Федерация Фристайла России; ffr-ski.ru

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Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фристайла Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения. Он погиб в ходе штурма населенного пункта Малиновка. Ему было 36 лет.

На посту старшего тренера сборной России по фристайлу он работал на протяжении семи лет. Васильев тренировал спортсменов, многие из которых становились победителями международных турниров.

Ранее 5-tv.ru сообщил о присвоении военкору «Известий» Александру Федорчаку посмертного звания почетного гражданина Нижнегорского района Крыма. Журналист погиб в зоне спецоперации в марте текущего года.

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