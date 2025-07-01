Спустя 19 лет: объявлено о начале съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 14 0

Стартовали съемки продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

Спустя 19 лет: объявлено о начале съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

Фото: Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кинокомпания показала тизер картины.

Стартовали съемки второй части культовой кинокартины режиссера Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada». Об этом сообщила американская киностудия 20th Century Fox на своей странице в соцсети Х.

«Дьявол носит Prada 2. Сейчас в производстве», — отмечается в публикации.

К тому же киностудия поделилась тизером фильма. На кадрах показаны знаменитые туфли из первой части. Их носила Миранда Пристли в исполнении Мерил Стрип.

Оригинальный фильм вышел на большие экраны в 2006 году. Кинокартина рассказывает о молодой девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов под названием «Подиум» (вымышленное издание). Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. Последняя была даже номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Также Американская академия номинировала Патрицию Филд за «Лучший дизайн костюмов». В итоге картина не получила ни одной статуэтки, но стала одной из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский актер, исполнитель роли Доминика Торетто, Вин Дизель заявил, что последний фильм франшизы «Форсаж» выйдет на большие экраны в апреле 2027 года.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

0:40
Спустя 19 лет: объявлено о начале съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada»
0:25
Один человек погиб и еще двое ранены в результате ударов ВСУ ракетами по Донецку
0:10
В результате атаки ВСУ по центру Донецка погибла женщина
0:00
Ветераны СВО завершили подготовку к восхождению на пик Эльбруса на протезах
23:40
Психолог рассказала, как развеять «осеннюю» тоску, когда на дворе июнь
23:19
Отпустите прошлое ради светлого будущего: прогноз Таро на июль 2025 года

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025