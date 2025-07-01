Спустя 19 лет: объявлено о начале съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

Кинокомпания показала тизер картины.

Стартовали съемки второй части культовой кинокартины режиссера Дэвида Френкеля «Дьявол носит Prada». Об этом сообщила американская киностудия 20th Century Fox на своей странице в соцсети Х.

«Дьявол носит Prada 2. Сейчас в производстве», — отмечается в публикации.

К тому же киностудия поделилась тизером фильма. На кадрах показаны знаменитые туфли из первой части. Их носила Миранда Пристли в исполнении Мерил Стрип.

Оригинальный фильм вышел на большие экраны в 2006 году. Кинокартина рассказывает о молодой девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов под названием «Подиум» (вымышленное издание). Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. Последняя была даже номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Также Американская академия номинировала Патрицию Филд за «Лучший дизайн костюмов». В итоге картина не получила ни одной статуэтки, но стала одной из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов.

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