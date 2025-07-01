Наемники не помогли: как российские военные освобождали село Червоная Зирка

Эфирная новость 23 0

Российские военные освободили село Червоная Зирка

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это уже пятый населенный пункт, освобожденный бойцами группировки войск «Восток» за неделю.

Чтобы снизить риск провокаций, наши военные ежедневно продвигаются в зоне спецоперации. И вот подробности освобождения села Червоная Зирка. Или по-русски — Красная звезда.

Теперь под нашим контролем стратегически важный район на южно-донецком направлении между реками Волчья и Мокрые Ялы. Отстоять его киевскому режиму не помогли ни укрепления, ни многочисленные наемники.

«Используют натовское все, иностранная одежда, рюкзаки, шевроны, оружие тем более все иностранное. Не только украинская речь, хотя украинцы и по-русски говорят, но также английский, французский были», — рассказал старший стрелок с позывным «Опер».

Выбив противника из села, наши штурмовики взяли многочисленные трофеи. В том числе оружие и технику НАТО. Добавлю, что это уже пятый населенный пункт, освобожденный бойцами группировки войск «Восток» за последнюю неделю.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
«Мяу, гав, му»: Пирцхалава дал характеристику Виталию Гогунскому
7:00
«Просто смешно»: Катя Кабак прокомментировала слухи о неверности бывшему мужу
6:45
Движение — это жизнь или риск для здоровья? Правда о пользе и вреде ходьбы
6:30
Обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога
6:15
Наемники не помогли: как российские военные освобождали село Червоная Зирка
6:00
Маскировка не спасла опорник боевиков ВСУ от атаки экипажей танков Т-72Б3М. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025