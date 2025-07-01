«Уже лучше»: владельцу «Тайгана» Зубкову проведут еще одну операцию на шее

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова ждет ее одна операция на шее

«Уже лучше»: владельцу «Тайгана» Зубкову проведут еще одну операцию на шее

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Предприниматель отметил, что лев, напавший на него, ни в чем не виноват.

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова ждет еще одна операция на шее. При этом его состояние постепенно нормализуется. Кроме того, льва, напавшего на него, не будут усыплять. Об этом сообщил сам предприниматель в Telegram-канале парка.

«Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее. Лев, напавший на меня, будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так», — отметил Зубков.

Он поблагодарил сотрудницу парка Татьяну Алексагину и назвал ее настоящим героем. Она, не испугавшись и «ни секунды не медля», набросилась на разъяренного льва с тем, что было под рукой.

ЧП произошло в Крыму вечером 22 июня. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова. Тот получил сильные травмы и был экстренно доставлен в ближайшую больницу, где за жизнь мужчины хирурги боролись три часа. После того как им удалось стабилизировать пациента, его отправили в медучреждение в Симферополь, а затем перевели в больницу Краснодара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Сахалине — в городе Южно-Сахалинск — медведь загрыз двух мужчин.

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