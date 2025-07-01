Глава МИД Венгрии Сийярто: за протестами в Сербии стоит ЕС

Эфирная новость 27 0

Брюссель пытается раскачать обстановку, чтобы свергнуть правительство страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Венгрии уверен, что протесты в соседней Сербии могут вспыхнуть с новой силой. Масла в огонь подольет Брюссель, который Петер Сийярто прямо обвинил в поддержке митингов. Он подчеркнул, что руководство Евросоюза неоднократно использовало подобную схему, чтобы свергать целые правительства.

«Ситуация такова, что Брюссель больше не колеблется использовать все более жесткие инструменты в нашем регионе. Мы видим, что они предпринимают попытки сменить правительства в странах Центральной Европы, где у власти находятся суверенные правительства, с помощью действий, направляемых из-за рубежа», — сказал глава МИД Венгрии Петера Сийярто.

Обстановка в Сербии будет накаляться и по оценкам экспертов. Ведь истинная цель сторонников оппозиции, несмотря на их лозунги и заявления — вовсе не парламентские выборы.

«И ясно, что они скрывают все цели. Цели у них, конечно, это свержение именно Вучича, а не выборы. Выборы если они не выиграют, то будут говорить, что они сфабрикованы, украдены и так далее. И продолжится еще с большим темпом все то, что происходит», — сказал Драган Станоевич, сербский политик, председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона.

Но, как заявил сам президент Вучич, государство способно навести порядок и не допустить дестабилизации. А западные средства, вложенные в протесты, потрачены впустую.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Как испортить отпуск: туристов заселяли в «отель-призрак» на Черном море
11:28
Около 50 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров в Турции
11:10
Осторожно, мошенники: аферисты стали чаще звонить на домашние телефоны
10:52
С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги
10:37
Глава МИД Венгрии Сийярто: за протестами в Сербии стоит ЕС
10:21
Страшное разочарование: почему Бородина плакала перед свадьбой

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Охладился — червями заразился: как паразиты проникают под кожу купальщиков

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025