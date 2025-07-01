«Алые паруса» по-эвенкийски увидели школьники из Красноярского края

Эфирная новость 44 0

Родители сделали выпускникам необычный подарок, соорудив маленький бриг.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2025

«Алые паруса» по-эвенкийски школьникам из Сибири организовали их находчивые родители. Знаменитый бриг «Россия» из Петербурга не смог бы дойти до этих мест. И тогда сибиряки решили построить свое собственное судно.

За две недели они оснастили лодку шестиметровой мачтой и, разумеется, алыми парусами. Для выпускников это был неожиданный сюрприз — их позвали на берег куда и подошел бриг. Теперь у вчерашних школьников есть десятки ярких кадров.

Традиция выпускного с алыми парусами зародилась в Петербурге в 1968 году. И сейчас праздник в Северной столице объединяет миллионы молодых людей по всему миру.

Тема:
Алые паруса 2025
30 июн
«Алые паруса — 2025» показали на больших экранах по всей России
30 июн
«Алые паруса — 2025» смотрели в разных странах мира
29 июн
«Алые паруса — 2025»: симфония надежды, мечты и побед
29 июн
«Алые паруса — 2025»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
29 июн
Мечтают вернуться: иностранные гости поделились впечатлениями от «Алых парусов»
29 июн
«Россия!»: выпускники патриотично встретили праздничный салют на «Алых парусах»
29 июн
«Чуть не упали в обморок»: впечатления венесуэльцев от праздника «Алые паруса»
29 июн
Выпускница из Кировской области ради «Алых парусов» преодолела путь в 15 часов
29 июн
Лахта Центр окрасился в цвета праздника «Алые паруса»
29 июн
Ведущие «Алых Парусов» призвали выпускников строить светлое будущее страны
+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Страшное разочарование: почему Бородина плакала перед свадьбой
10:05
Туристка из России спасла жительницу Китая
9:49
Ветеринары спасают покурившего вейп орангутана
9:37
Домашние настойки на любой вкус: простые рецепты на основе летних ягод
9:33
Одно из предприятий Ижевска пострадало в результате атаки ВСУ
9:24
Охладился — червями заразился: как паразиты проникают под кожу купальщиков

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025