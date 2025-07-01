«Алые паруса» по-эвенкийски увидели школьники из Красноярского края
Родители сделали выпускникам необычный подарок, соорудив маленький бриг.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Алые паруса» по-эвенкийски школьникам из Сибири организовали их находчивые родители. Знаменитый бриг «Россия» из Петербурга не смог бы дойти до этих мест. И тогда сибиряки решили построить свое собственное судно.
За две недели они оснастили лодку шестиметровой мачтой и, разумеется, алыми парусами. Для выпускников это был неожиданный сюрприз — их позвали на берег куда и подошел бриг. Теперь у вчерашних школьников есть десятки ярких кадров.
Традиция выпускного с алыми парусами зародилась в Петербурге в 1968 году. И сейчас праздник в Северной столице объединяет миллионы молодых людей по всему миру.
- 30 июн
- «Алые паруса — 2025» показали на больших экранах по всей России
- 30 июн
- «Алые паруса — 2025» смотрели в разных странах мира
- 29 июн
- «Алые паруса — 2025»: симфония надежды, мечты и побед
- 29 июн
- «Алые паруса — 2025»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
- 29 июн
- Мечтают вернуться: иностранные гости поделились впечатлениями от «Алых парусов»
- 29 июн
- «Россия!»: выпускники патриотично встретили праздничный салют на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Чуть не упали в обморок»: впечатления венесуэльцев от праздника «Алые паруса»
- 29 июн
- Выпускница из Кировской области ради «Алых парусов» преодолела путь в 15 часов
- 29 июн
- Лахта Центр окрасился в цвета праздника «Алые паруса»
- 29 июн
- Ведущие «Алых Парусов» призвали выпускников строить светлое будущее страны
Читайте также
94%
Нашли ошибку?