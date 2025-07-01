«Просто смешно»: Катя Кабак прокомментировала слухи о неверности бывшему мужу

Сейчас актриса встречается с Тимуром Родригезом.

Актриса Екатерина Кабак прокомментировала слухи об изменах бывшему мужу и дальнейших отношениях с Тимуром Родригезом. По ее словам, которые приводит журнал «Антенна-Телесемь», это «просто смешно».

«Я ни разу это (слухи. — Прим. ред.) не комментировала, потому что просто смешно, когда кто-то в интернете считает, что он знает о тебе больше, чем ты», — рассказала знаменитость.

Также Кабак уточнила, что спокойно реагирует на слухи об изменах, так как она «знает правду». Селебрити привела в пример, когда в интернете пишут, что ее бывший муж — «мужчина в возрасте», к тому же он еще и помогал ей в карьере. На самом деле, по словам актрисы, они с бывшим ровесники и мужчина никак не связан с киноиндустрией. Также в сети неправильно указывают дату рождения ее дочери.

Тимур Родригез и Анна Девочкина поженились в 2007 году и состояли в браке около 16 лет. У пары есть двое сыновей: Мигелю — 16 лет, а Даниэлю — 12. Инициатором расставания стал сам Родригез еще в сентябре 2023 года. Он признался, что захотел «принципиально другого существования». В одном интервью Родригез признался, что бросил жену по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тимур Родригез официально развелся с Анной Девочкиной.