Терапевт раскрыл главную опасность сна под вентилятором

Впрочем, у такого отдыха есть и плюсы.

У сна под вентилятором есть свои плюсы и минусы. О них в беседе с Газета.ру рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов.

Среди преимуществ такого отдыха — улучшение сна, снижение влажности в воздухе и другие. Однако существуют и негативные последствия использования вентилятора.

«В частности, вентилятор способен пересушивать слизистые носа и горла, снижая их защитные функции и вызывать местное переохлаждение, что повышает восприимчивость к вирусам (например, к ОРВИ), а также ухудшать состояние при хронических синуситах или аллергическом рините. Поэтому, если у вас снижен иммунитет или склонность к простудам, не направляйте вентилятор прямо на себя или используйте режим вращения», — рассказал эксперт.

Также холодный воздух от вентилятора может привести к скованности в мышцах, особенно в шее и спине, что, в свою очередь, может спровоцировать обострение мышечной боли в спине или артритов. Лучше поставьте вентилятор на расстоянии или уменьшите скорость.

Врач резюмировал, что с вентилятором спать можно при условии, что он не дует прямо на вас, в комнате нет сквозняка, вы не болеете и не страдаете от аллергии или астмы. Если же у человека есть хронические ЛОР-заболевания, невралгия или аллергия на пыль, то стоит вовсе отказаться от вентилятора.

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