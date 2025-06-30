Психолог рассказала, как развеять «осеннюю» тоску, когда на дворе июнь

Спорт и маленькие радости могут помочь в борьбе с апатией.

Июнь в этом году больше похож на октябрь: прохладный и дождливый. Естественно, такая погода может стать причиной апатии и даже легкой депрессии. О том, как справиться с таким состоянием рассказала изданию Life.ru психолог Оксана Бачинская.

«Главное — не корить себя за упадок сил, а признать, что это нормальная реакция на нетипичные условия. Если состояние затягивается и мешает жить, стоит обратиться к специалисту. Возможно, речь идет о сезонном аффективном расстройстве, которое требует более глубокой проработки. Погоду мы изменить не можем, но в наших силах адаптироваться к ней через заботу о себе и осознанный выбор в пользу ресурсных состояний», — отметила эксперт.

По мнению специалиста, уныние россиян в этом июне связано с рядом причин. В первую очередь из-за дефицита солнечного света возникает дефицит серотонина («гормона радости») и мелатонина, регулирующего сон. Это и приводит к ухудшению настроения. Также Бачинская среди причин отметила когнитивный диссонанс.

Наш организм ждет летом теплой и солнечной погоды, а получает прохладу и дождь, что усиливает раздражение и уныние. Также плохая погода лишает людей привычных источников положительных эмоций, среди которых прогулки с друзьями и занятия спортом на улице.

Бачинская не только назвала причины плохого настроения, но и предложила способы, как его поднять. Психолог призвала создать «искусственное лето» дома: повесить гирлянды и вообще зажечь яркий свет, а также слушать энергичную музыку и добавить в интерьер сочные цвета.

В такую погоду необходимо компенсировать нехватку солнечного света витамином D. Также в борьбе с апатией, по мнению психолога, может помочь физическая активность: короткая зарядка, танцы или йога.

К тому же эксперт призвала изменить фокус восприятия: вместо «опять дождь» попробуйте найти плюсы — уютные вечера с чаем и книгой, возможность замедлиться, звук дождя для медитации. Ну и конечно, не стоит отказывать себе в маленьких радостях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полноценное питание способно помочь стабилизировать эмоциональный фон.