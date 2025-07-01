Одно из предприятий Ижевска пострадало в результате атаки ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Киевский режим продолжает наносить удары по регионам России.

Атаке беспилотника подверглось ижевское предприятие

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место», — написал Александр Бречалов.

В своем посте он подчеркнул, что будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления.

Известно, что незадолго до этого власти региона предупредили жителей об опасности атаки дронов со стороны киевского режима. Кроме того, аэропорт Ижевска приостановил прием и отправление самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные Силы Украины продолжают обстреливать российские города. Так, вечером 30 июня киевский режим нанес удары по гражданским объектам Донецка. В результате этого происшествия сильно пострадал рынок «Сокол». Сообщалось, как минимум о шести сгоревших павильонах. Известно, что для атаки украинские власти использовали крылатые ракеты.

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