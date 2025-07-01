Путин поручил оказать помощь пострадавшим от терактов ВСУ на железной дороге

Президент России Владимир Путин поручил до августа оказать помощь пострадавшим от терактов ВСУ на железной дороге в Брянской и Курской областях. Документ по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Кроме того президент поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к «Госуслугам». А также обеспечить устойчивость Рунета.

Ранее стало известно, что число пользователей, которые зарегистрировались на российской цифровой платформе МАКС, достигло отметки в миллион. За несколько недель в мессенджере отправили 14 миллионов сообщений и провели более 420 тысяч звонков.

Тем временем в работе мессенджера Telegram наблюдались сбои. Как писал 5-tv.ru, среди регионов по количеству жалоб лидировали Республика Татарстан и Нижегородская область, на долю каждого из которых приходилось по 18% обращений. По оценкам сервиса, сбои в работе Telegram заметили до 445 тысяч человек.