Не самая лучшая идея: какую еду опасно сочетать с алкоголем

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Нарколог Исаев: употребление алкоголя со сладкой и соленой едой — опасно

Названы опасные сочетания алкоголя с едой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Неудачный выбор закуски может привести даже к смерти.

Употребление алкоголя со сладкой и соленой едой может быть опасно. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев в беседе с изданием Lenta.ru.

Из сладкой еды эксперт особенно выделил высокоуглеводные десерты.

«Сочетание этанола с быстрыми углеводами — тортами, пирожными, сладкими напитками — усиливает инсулиновый ответ, провоцируя резкие скачки глюкозы. Это особенно критично при скрытых формах метаболического синдрома и инсулинорезистентности, которые могут протекать бессимптомно», — сказал он.

Исаев отметил, что сахар ускоряет всасывание алкоголя в кровь, из-за чего человек может быстро опьянеть.

Если пить спиртные напитки в сочетании с солеными закусками, то вы значительно увеличите нагрузку на почки и сердце. Это касается и соленой рыбы, и чипсов, и орешков.

Кроме того, соль вызывает сильную жажду, из-за чего можно незаметно выпить алкоголя больше, чем стоило.

При этом, так как этанол обладает мочегонным эффектом, то в сочетании с избытком натрия можно получить сильное обезвоживание и электролитный дисбаланс. Особенно это касается пива.

Нарколог также посоветовал не увлекаться спиртными напитками в сочетании с жирной, жареной и острой пищей, так как это будет огромной нагрузкой на поджелудочную железу и печень. Это может, в свою очередь, спровоцировать острый панкреатит.

Не стоит смешивать алкоголь с кофеином. Эксперт описал состояние от их совместного употребления как «субъективное ощущение трезвости при сохраняющемся алкогольном отравлении».

В таком состоянии человек рискует несколько переоценить свои возможности, что может привести к травмам. По этой причине стоит избегать энергетиков с кофеином и таурином, которые подростки употребляются в составе алкогольных коктейлей.

Грибы тоже не стоит есть вместе с алкоголем — это может привести даже к смерти, отметил Исаев. Сочетание спиртного с молоком тоже не самое лучшее, так как таким образом замедляется всасывание этанола, опьянение становится более отсроченным, но не менее тяжелым.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирург назвал главные сигналы приближения инсульта. Врач рассказал, какие привычки и состояния повышают риск «сосудистой катастрофы».

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