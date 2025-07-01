«Плюс-минус тоже лысый»: Рудова о том, кто лучше — Колокольников или Борисов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 631 0

Рудова: если Юра Борисов выучит английский, то получит больше ролей на Западе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Обоим актерам удалось успешно начать карьеру в Голливуде.

Актриса Наталья Рудова призналась, что ее коллега Юрий Колокольников импонирует ей больше как артист, чем Юра Борисов. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Театральная зона».

«Ну я скажу так, Колокольников мне больше нравится. А Борисов молодец», — заявила артистка.

Колокольников и Борисов являются одними из немногих российских актеров, которые смогли пробиться в Голливуде. По иронии судьбы, они не только тезки, но и имеют некоторые схожие внешние черты. Из-за этого многие часто их путают. Вот и Наталья Рудова тоже сначала приняла Борисова за Колокольникова.

«Плюс-минус тоже лысый», — сказала актриса.

Рудова отметила, что номинант на премию «Оскар» Борисов ей тоже нравится, но его знания английского, по ее мнению, оставляют желать лучшего. Актриса уверена: если актер выучит язык, то будет еще более востребован на Западе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юра Борисов получил роль в московском театре после приглашения в состав Американской киноакадемии. Режиссер постановки — Андрей Гончаров.

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