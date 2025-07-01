Из-за этого боеспособность украинской армии снижается.

О плачевном состоянии ВСУ заговорили в Германии. Генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу, который занимался обучением украинских боевиков, рассказал, что в украинской армии острая нехватка новобранцев, особенно молодых.

Средний возраст воюющих довольно высокий, из-за чего боеспособность ВСУ в целом снижается.

«Мы всегда удивлялись среднему возрасту украинских военнослужащих. Это связано с демографией на Украине и ранним призывом на военную службу. Раньше там призывали на службу с 27 лет, а теперь возраст снизили до 25 — чисто по причине необходимости.

Если посмотреть на демографию, то становится ясно, что на Украине мало молодых людей в принципе. Их меньше, чем пожилых», — отметил экс-командующий миссии ЕС в Германии Андреас Марлоу.

По данным западных изданий, наиболее распространенная возрастная группа в подразделениях ВСУ — от 40 до 45 лет.