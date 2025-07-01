«С шестого класса определилась»: как Куртукова добилась успеха

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Татьяна Куртукова: секрет успеха — не просто мечтать, а идти к своей цели

Татьяна Куртукова рассказала, как добилась успеха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Исполнительница хита «Матушка Земля» провела большую работу, прежде чем о ней узнали миллионы людей по всей стране.

Певица Татьяна Куртукова призналась, что с самого детства она не просто мечтала, а шла к своей цели — поэтому ей удалось добиться всенародного успеха. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, еще со школьной скамьи она знала, чего хочет в жизни и куда пойдет учиться после школы. У нее были задачи и цель.

«Я уже примерно с шестого класса определилась. И так планомерно все мои задачи и цели поставленные осуществляются», — сказала артистка за кулисами Всероссийского бала выпускников в Кремле.

В этот вечер весь зал, полный молодежи, подпевал певице и танцевал. Исполнительница хита «Матушка Земля» до сих пор не может поверить, что ее так тепло всегда принимают зрители.

«Я очень рада и горжусь тем, что музыка в народном стиле, которую я исполняю, так отзывается у молодых людей», — сказала она.

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