«С шестого класса определилась»: как Куртукова добилась успеха

Исполнительница хита «Матушка Земля» провела большую работу, прежде чем о ней узнали миллионы людей по всей стране.

Певица Татьяна Куртукова призналась, что с самого детства она не просто мечтала, а шла к своей цели — поэтому ей удалось добиться всенародного успеха. Об этом пишет URA.RU.

По ее словам, еще со школьной скамьи она знала, чего хочет в жизни и куда пойдет учиться после школы. У нее были задачи и цель.

«Я уже примерно с шестого класса определилась. И так планомерно все мои задачи и цели поставленные осуществляются», — сказала артистка за кулисами Всероссийского бала выпускников в Кремле.

В этот вечер весь зал, полный молодежи, подпевал певице и танцевал. Исполнительница хита «Матушка Земля» до сих пор не может поверить, что ее так тепло всегда принимают зрители.

«Я очень рада и горжусь тем, что музыка в народном стиле, которую я исполняю, так отзывается у молодых людей», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, когда SHAMAN позовет замуж Екатерину Мизулину. Артист дал откровенное интервью журналисту Борису Корчевникову. Многие считают, что пара идеально подходит друг другу. Дронов высоко оценивает хозяйственность и личные качества своей избранницы, а также их общие взгляды на жизнь.