Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Опубликованы кадры атаки штурмовиков Су-25 ВКС России

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минбороны РФ; 5-tv.ru

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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