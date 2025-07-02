Дипломатический риск: что пишут западные СМИ про разговор Путина и Макрона

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New York Times: разговор Путина и Макрона — дипломатический риск

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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А в ООН приветствуют диалог лидеров.

Теперь вернемся к сегодняшнему телефонному разговору Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Несмотря на поздний вечер, поступает первая реакция на эту беседу. И, пожалуй, самая неожиданная от американской New York Times.

Там считают, что звонок был дипломатическим риском для французского президента, ведь это демонстрирует шаг европейских политиков в сторону Москвы, которую они же сами на протяжении долгого времени бойкотировали.

Контакт Путина и Макрона прокомментировал и пресс-секретарь генсека ООН. Он подчеркнул, что в организации приветствуют диалог лидеров, которые к тому же затронули гуманитарные вопросы.

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