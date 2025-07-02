Атомный Север: Кольскую АЭС модернизируют, а КАЭС-2 построят к 2035 году

Это даст импульс многим отраслям.

В Мурманской области ускоренными темпами идет реконструкция Кольской АЭС. Первой атомной станции за полярным кругом. Именно на ней отрабатывали безопасные технологии мирного атома в условиях полярных дня и ночи, при критически низких температурах и сильнейших нагрузках из-за ветра.

Кстати, по-прежнему это одна из самых секретных российских станций, но все же там удалось побывать корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру.

Первая заполярная, работающая при запредельном ветре, в суровом климате — уже поэтому к Кольской АЭС пристальное внимание. И первые вопросы главы «Росатома», естественно, про безопасность. Исправны ли недавно модернизированные реакторы, насколько автономна станция в случае ЧС?

В этом огромном зале находятся все восемь турбоагрегатных двигателей Кольской атомной электростанции. По сути, они и зажигают каждую вторую лампочку в регионе. Температура в этом помещении очень жаркая, примерно плюс 40 градусов.

Но нужны новые мощности, чтобы обеспечивать энергией строящиеся предприятия. Например, энергоемким будет завод «Мурманск СПГ». Здесь будут сжижать газ, круглогодично принимать суда и отправлять их по Северному морскому пути. Большой шаг для экспорта российских энергоносителей невозможен без строительства реакторов второй АЭС, на стройплощадку планируют выходить уже в 2028 году.

«На Кольской АЭС начиная с 2035 года и в течение 10 лет примерно должно быть построено четыре новых блока мощностью 600 мегаватт. Это очень востребованная мощность 600 мегаватт, и она, на мой взгляд, в экспортных проектах получит не меньшую популярность, чем наши гигаваттники», — рассказал Алексей Лихачев, глава «Росатома».

Хватит не то что на заводы, и на Мурманск, и на Карелию останется. Именно Мурманская область станет одним из флагманов развития Арктики, которую указом президента назначили геостратегической территорией. По Северному морскому пути курсирует наш атомный флот, из местных портов отправляются грузы на Крайний Север в рамках подписанного закона о «северном завозе».

А в этих лабораториях колледжа города Полярные Зори готовят кадры для «Росатома». Новейшие классы приобрели меньше года назад. Передовое оборудование для электромонтажа, сварки — для отработки любой ситуации и модуляции процессов на стенде, практики любых сварных швов.

Все условия для того, чтобы выпускники получали качественное образование и оставались в регионе. Главное — достойные зарплаты.

«Да, в целом большое количество студентов здесь они планируют строить дальнейшую карьеру в „Росатоме“. И, конечно, они здесь стараются научиться всему по максимуму. Чем лучше научишься здесь, тем лучше проявишь себя на самом предприятии», — сказал студент колледжа Максим Смирнов.

Колледж выпускает полторы сотни сварщиков, монтажников, слесарей-наладчиков. В самое ближайшее время рабочие руки понадобятся. Население Полярных Зорь около 15000 человек. Для проекта КАЭС-2 нужны около 7000 строителей — считай, полгорода.

И стройка даст импульс многим отраслям. Развивается туризм, строятся курорты. Активно привлекаются врачи. Причем медикам выделяют квартиры, чтобы еще больше хотелось, как здесь говорят, на Севере — жить.

Ну а опыт региона и этой мегастройки применят по всей стране. На Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, всего в восьми регионах в ближайшие 20 лет должны появиться АЭС.