Трамп: Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Премьер-министр страны поучаствовал в переговорах с лидером США.

Трамп заявил о согласии Израиля на условия для прекращения огня в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

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Израиль принял условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней во время встречи с представителями Белого дома. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети.

«Мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного прекращения огня», — написал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал свой рабочий визит в Соединенные Штаты с предстоящими переговорами между ним и американским лидером, а также другими представителями администрации. При этом Трамп подчеркивал, что на встрече с главой израильского правительства стороны должны были обсудить множество тем — от военных операций против Ирана до гуманитарной обстановки в Газе.

Об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана 22 июня заявлял Дональд Трамп. Через двое суток, 24 июня, лидер США сообщил, что между Израилем и Ираном началось перемирие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выступал за то, что судебный процесс против Нетаньяху нужно немедленно отменить.

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