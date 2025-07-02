Застой гнили: как правильно проветривать теплицу для спасения растений

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Агроном Степанов: в парнике необходимо открывать форточку сразу после дождя

Агроном Степанов объяснил, как проветрить теплицу в дождь

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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В некоторых случаях ухудшить ситуацию может даже мульча.

Проветривание теплицы в дождливую погоду чаще важнее, чем в жару. Как правильно проветривать парники и подобные установки в беседе с aif.ru рассказал агроном Василий Степанов.

Как не погубить урожай

Эксперт отметил, что отсутствие поступления свежего воздуха в теплицу во время влажной погоды повышает риск образования грибных заболеваний у растений в десять раз.

«Если во влажную и промозглую погоду вы не будете проветривать теплицу, вероятность грибных заболеваний у растений возрастет в десять раз», — считает агроном.

Причина, почему это может произойти, кроется в не абсолютной герметичности теплицы, в результате чего влага туда все равно попадает. Еще один путь ее поступления туда через почву.

Без движения воздух «стоит», поэтому такие грибы, как фитофторы, могут развиться в кратчайшие сроки. При этом быстро сгниют корни растений. В таком случае мульча может и вовсе ухудшить ситуацию.

«Кроме того, когда влажность слишком высокая, растениям буквально становится сложнее дышать, появляется нехватка кислорода в замкнутом пространстве», — пояснил Степанов.

Подходящий метод

Если температура воздуха +15°C и ниже, то следует открыть форточку с одной стороны на небольшое проветривание. Важно не переборщить, иначе растения замерзнут.

Открывать дверь или форточку в теплице лучше сразу после того, как закончился дождь. Однако подходить к вопросу нужно аккуратно. Если воздух нагрет до +17°C, то открыть форточки можно уже с двух сторон.

По словам специалиста, необходимо оторвать нижние листья у растений, в случае, если посадки в теплице загущены. Такой подход предотвратит застой влаги и гниение стеблей.

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