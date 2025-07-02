Экзотический отдых: россияне массово выбирают туристические направления в Африку

Среди основных мест с повышенным спросом — Египет, Танзания, Тунис.

Спрос российских туристов на африканские направления возрос практически в два раза в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Подробнее о привлекательных для отдыха странах материка написали в издании Газета.ру со ссылкой на исследование сервиса по покупке билетов.

По информации источника, лидировала по темпам роста продаж Танзания (+159%), после нее с небольшим отрывом шла Кения (+141%). Сейшелы тоже показали подъем по выкупу билетов (+71%).

Самым востребованным по-прежнему оставался Египет. Это направление прибавило практически 60% продаж в 2024 году.

В текущем году динамику за январь — май 2025 года открыл рост спроса в ЮАР (+36%), а также все в те же Сейшелы (+60%) и в Кению (+46%). В качестве основных направлений — Египет, Танзания и Тунис, которые, однако, продемонстрировали снижение спроса на 21, 20 и 25% соответственно.

При этом цены на авиабилеты в прошлом году значительно выросли. В особенности это отразилось на таких направлениях, как Сьерра-Леоне (+135%), Марокко (+59%) и Руанда (+32%). Однако уже в текущем году тенденция обратная: половина маршрутов показало снижение стоимости. Так, полеты в Египет стали дешевле на 6%, в Тунис — на 0,5%, а в Кабо-Верде — на 17%. Наиболее доступным направлением все еще считается Египет, в который из России в среднем можно улететь за 37776 рублей. А наиболее дорогой билет сейчас в Руанду. Он составляет целых 106049 рублей.

«Сейчас россияне активно бронируют туры на осень-зиму 2025 года, особенно в Египет, Маврикий, ЮАР и на Сейшелы. Кроме того, появляются бронирования на 2026 год по таким направлениям, как ЮАР, Марокко, Танзания, Сейшелы, Маврикий, Египет и Кения», — отметили представители пресс-службы сервиса по покупке билетов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие условия необходимо соблюсти для пересечения границы.