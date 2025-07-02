Многоэтажка уходит под землю в Красноярске

Опасная ситуация сложилась в Красноярске. Под несущей стеной местной пятиэтажки рано утром неожиданно просел грунт. До разрушений самого дома и человеческих жертв не дошло. Жителей успели вовремя эвакуировать.

«Сейчас вся территория оцеплена, жители первого подъезда эвакуированы. Их размещают в маневренном фонде и гостинице. Эксперты оценивают состояние несущих конструкций. Грунт просел примерно на метр. Возможно, этому послужили ночные дожди», — отмечает находящийся на месте корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

В доме отключили газ и воду. О том, что дальше делать с аварийным зданием, решат специалисты оперативного штаба.

Ранее 5-tv.ru напоминал, как 30 лет назад мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск. Сильнейшее землетрясение менее чем за 20 секунд разрушило все жилые дома, клуб, столовую и школу. В этот вечер выпускники отмечали там последний звонок.