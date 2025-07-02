Более 100 тысяч детей обучаются в московских школах искусств

Юные москвичи побеждают на конкурсах в США, Китае и Швейцарии.

Свыше 100 тысяч детей сегодня обучаются в 153 столичных школах искусств. Эти учреждения охватывают более 40 направлений в музыке, изобразительном искусстве, хореографии и театре.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, здесь созданы комфортные условия, единые стандарты оснащения и работают сильнейшие педагоги.

Благодаря этому система художественного образования в столице остается одной из самых мощных по стране, и результат заметен. Только за прошедший учебный год воспитанники столичных школ искусств получили более 26 тысяч наград на различных конкурсах.

Юные таланты из Москвы представляли столицу на более чем 20 международных конкурсах — в США, Китае, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Австрии и других странах. В общей сложности они привезли домой свыше 10 тысяч наград, среди которых более 280 — Гран-при.

Так, ученица музыкальной школы имени Пастернака Елизавета Менжинская вместе со своей преподавательницей стали лауреатами конкурса в Пекине. В Нью-Йорке первую премию на престижном конкурсе Golden Classical Music Awards завоевал Алексей Мищенко из МГКМИ имени Шопена. Арфистка Майя Шелихова блистала в Испании, исполнив произведения Гайдна и Цабеля.

Юные московские музыканты также стали лауреатами в Швейцарии и на Кипре, успешно выступили в Болгарии и Австрии, а финалом учебного года стал успех на юбилейном XXV конкурсе «Щелкунчик», где юные москвичи получили пять из девяти возможных наград. Среди них — Екатерина Иванова, Алиса Чередникова, Василиса Моисеева, Андрей Гончаров и Марк Гротте.

Более 16 тысяч наград были завоеваны в ходе российских и региональных конкурсов. Причем состав участников этих событий порой даже превышает международный.

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