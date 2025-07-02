Петербургского коммерсанта подозревают в аферах на 46 миллионов рублей

Гендиректор компании предлагал инвестировать в строительство.

Силовики пришли сегодня в дом генерального директора строительной компании в Петербурге. Коммерсанта подозревают в серии мошенничеств на сумму более 46 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, бизнесмен предлагал вложиться в строительство жилых домов и после сдавать их в аренду. Инвестиции он привлек, а вот доход от них отдавшие свои деньги петербуржцы так и не получили.

В ходе обыска силовики изъяли всю документацию. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли у задержанного других соучастников.

Ранее 5-tv.ru писал, что телефонные мошенники «развели» 68-летнюю жительницу Хабаровска более чем на пять миллионов рублей. Неизвестный позвонил женщине под видом финансового аналитика. Злоумышленник побудил пенсионерку инвестировать деньги, чтобы та получала пассивный доход.

В прокуратуре отметили, что потерпевшая связалась со специалистом по выкупу недвижимости, позвонив по номеру, который ей выслали в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.