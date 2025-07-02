Песков прокомментировал ситуацию вокруг задержания россиян в Баку

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 77 0

Отношения России и Азербайджана резко накалились за последние несколько дней.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Москва внимательно следит за развитием ситуации с россиянами в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели, внимательно видели все видео, обратили внимание на все детали», — сказал Песков, комментируя материалы, где на задержанных россиянах видны синяки.

Пресс-секретарь президента также заявил, стороны обсуждают проблемные вопросы на уровне главы СК РФ Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана.

Россия будет защищать своих граждан, и «будет использовать для этого все имеющиеся средства», добавил Песков.

Речь идет о задержании накануне восьмерых граждан РФ в Азербайджане, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, их обороте, а также в кибермошенничестве.

До этого, 27 июня, в Екатеринбурге были задержаны подозреваемые по делу о причастности к деятельности ОПГ — они являются уроженцами Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия правоохранительных органов из РФ «неприемлемым насилием» и стал требовать расследовать нарушения при задержании. Они также выразили «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Позже, 30 июня, местные силовики нагрянули в Азербайджане в редакцию Sputnik, в ходе чего были задержаны семь сотрудников. По информации МИД РФ, российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыты личности арестованных в Баку россиян.

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