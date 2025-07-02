Раскрыты личности арестованных в Баку россиян

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 54 0

Они уехали из России в 2022 году, но столкнулись с серьезными трудностями за границей.

Раскрыты личности арестованных в Баку россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Раскрыты личности арестованных в Баку россиян. Их обвиняют в наркотрафике и кибермошенничестве.

Как стало известно 5-tv.ru, среди задержанных — экс-работник крупных IT-корпораций Дмитрий Безуглый, IT-специалисты Сергей Софронов и Антон Драчев, турист Александр Вайсеро, студент Дмитрий Федоров. Также в этом списке — бывший сотрудник российских нефтяных компаний Валерий Дулов.

Все они покинули Россию в 2022-м году, явно не ожидая, что через несколько лет будут арестованы в месте релокации по достаточно серьезному обвинению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку арестовали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба подозреваемых заподозрены «в связях с ФСБ». В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест после действий со стороны Баку. В ведомстве призвали к немедленному освобождению российских журналистов.

Картавых и Белоусов находятся в базе украинского сайта «Миротворец».

Позже в МВД Азербайджана сообщили, что в рамках этого дела всего были задержаны семь человек. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации имущества, полученного преступным путем.

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