Некачественная продукция: 500 тонн фальсификата выявили при госзакупках в больницы и школы

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При госзакупках в школы и больницы выявили 500 тонн некачественной продукции

Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Нарушения выявили с помощью системы маркировки «Честный знак».

Более пятисот тонн некачественной воды и молочной продукции выявили при госзакупках в школы и больницы. Фальсификат обнаружили с помощью системы маркировки «Честный знак». Все в рамках федерального эксперимента, цель которого — не допустить поставку небезопасных продуктов в соцучреждения.

Больше всего таких товаров обнаружили в Краснодарском крае, Новосибирской области, Петербурге и Подмосковье. И это только с начала года. Информацию о нарушениях уже направили в Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили ужесточить штрафы для компаний, которые торгуют фальсификатом. По мнению парламентариев, 300 тысяч рублей — не та сумма, которая способна избавить магазины от подделок. Так, по итогам прошлого года 14 предприятий уличили в продаже фальсификата. Изготовители выдавали за натуральную продукцию с содержанием растительных жиров и запрещенной химии. 

 

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