Москвич намерен судиться с Netflix из-за музыки в новом сезоне «Игры в кальмара»

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 43 0

Автор претензии заявил о явном сходстве корейской мелодии с композицией из легендарного советского фильма.

Москвич намерен судиться с Netflix из-за музыки в новом сезоне «Игры в кальмара»

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара », реж.: Хван Дон-хёк, 2021-2025 гг.

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Житель Москвы Дмитрий Скрипниченко заявил о нарушении авторских прав в третьем сезоне популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Как сообщил он «Газете.ру», в одном из эпизодов прозвучал фрагмент, который, по его мнению, слишком напоминает знаменитую композицию Микаэла Таривердиева из картины «17 мгновений весны».

Скрипниченко рассказал, что уже готовит иск к стриминговому сервису и планирует обратиться в Роскомнадзор.

Сейчас его команда юристов анализирует мелодию и собирает доказательства для подачи жалобы. Мужчина также рассматривает возможность направить обращение в международные структуры по защите авторских прав.

Стоит отметить, что ранее, в 2024 году, режиссер из Индии Сохам Шах уже обвинял Netflix в плагиате сюжета «Игры в кальмара», утверждая, что сценарий заимствован из его фильма 2009 года.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Леди Гага сыграет роль во втором сезоне сериала «Уэнздей».

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