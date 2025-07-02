Спонсоров ВСУ задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержаны трое спонсоров ВСУ. Сочувствующие украинской армии по собственному желанию переводили деньги на счета, которые контролируют украинские спецслужбы. И поскольку отрицать свою причастность к преступлению было бесполезно, на допросе они признали свою вину.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о госизмене. Всем троим грозит вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму пресекли деятельность местного жителя, который собирал данные для Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали, когда он пытался изъять взрывчатку из схрона для ее последующего использования в террористической деятельности.

Оперативники выяснили, что крымчанин собирал важные данные для СБУ. В частности, он узнал о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. По данному факту возбуждено уголовное дело.