«Члены его семьи начали плакать»: P.Diddy признали виновным по нескольким пунктам обвинения

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

P.Diddy признали виновным по двум из пяти пунктам обвинения

Какой срок светит рэперу P. Diddу? Присяжные вынесли частичный вердикт

Фото: www.globallookpress.com/Ian West

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Сколько лет тюремного заключения грозит рэперу?

Присяжные по делу, получившему мировую огласку, рэпера P. Diddу (настоящее имя — Шон Комбс) вынесли в суде частичный вердикт по двум из пяти пунктам, в которых обвиняется артист. Об этом сообщило издание New York Times.

Из публикации следует, что Комбс был признан виновным в перевозке людей для проституции в отношении двух девушек. Но при этом федеральное жюри присяжных в Манхэттене не стало выносить вердикт по самым серьезным обвинениям, выдвинутых против него. Рэпера признали невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре для рэкета. Услышав это, члены семьи артиста расплакались.

«Когда были зачитаны вердикты „невиновен“ по пунктам обвинения в торговле людьми, члены его семьи и его юридическая команда начали плакать», — говорится в материале.

На стороне обвинения выступали две бывшие девушки P. Diddу, Кассандра Вентура и женщина, пожелавшая остаться анонимной. Они давали показания против рэпера о том, что он якобы принуждал их к сексу со сторонними мужчинами.

Комбсу, как передает издание, изначально ему светило пожизненное заключение, поэтому такой вердикт присяжных можно назвать предварительной победой его защиты. Сейчас исполнителю грозит до 20 лет лишения свободы. Однако окончательное решение примет судья, который взял таймаут на обдумывание приговора.

«Ему грозит наказание, которое может быть продлено до пожизненного заключения, если он будет признан виновным по самым серьезным обвинениям», — говорится в статье.

Ранее 5-tv.ru писал о новых обвинениях в сторону артиста. Еще три человека заявили об изнасиловании P. Diddy.

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