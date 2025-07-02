Семья рэпера Тупака скурила его прах: «По кругу пустили»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

TMZ: семья рэпера Тупака скурила его прах

«Выкурили его»: что на самом деле случилось с прахом рэпера 2Pac

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Goshorn / MediaPunch

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Артист погиб в 1996 году от огнестрельных ранений.

Семья и друзья рэпера Тупака Шакура, известного под псевдонимом 2Pac, скурили его прах после кремации. Об этом сообщил музыкальный продюсер Шуг Найт. Его слова приводит издание TMZ.

«В ту ночь, когда Тупака кремировали, по кругу пустили пакет с прахом, а его друзья <…> выкурили его», — говорится в публикации.

Как сообщает музыкальный продюсер, ему пришлось заплатить один миллион долларов за срочную кремацию Шакура. На спешке со сжиганием тела настояла мать рэпера.

По словам Найта, скурить прах нужно было, чтобы частичка Тупака осталась в каждом из его близких людей. Однако сам музыкальный деятель к ритуалу не присоединился так, как в то время находился на испытательном сроке и боялся заработать еще больше неприятностей.

Тупак Шакур был американским рэпером, продюсером и артистом. Он погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет из-за многочисленных огнестрельных ранений. Убийц артиста так и не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жертва P. Diddy заявила о его признании в убийстве 2Pac.

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