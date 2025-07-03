Тащат всех: киевский режим продолжает мобилизацию силой, а ВС РФ наступают

Эфирная новость 32 0

Киевский режим продолжает мобилизацию силой, а ВС РФ наступают

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перейдя границу, наши подразделения продолжают наступление.

Главные новости из зоны проведения специальной военной операции теперь приходят с территории Харьковской и Днепропетровской областей. Перейдя границу, наши подразделения продолжают наступление. Под Харьковом штурмовые бригады работают в районе Купянска при поддержке реактивных систем залпового огня.

А вот на правом берегу Днепра наши гаубицы Д-30 снайперскими выстрелами разбирают укрепления противника.

Чтобы остановить отступление, Киев требует от территориальных центров комплектования новых мобилизованных. Пытаясь закрыть план, в военкоматы тащат всех. Вот на этих кадрах человек со сломанной рукой, он даже не может сопротивляться и в итоге оказывается в автобусе.

А вот в следующем эпизоде съемки начались уже после того, как военные, чтобы остановить мужчину на самокате, сбили его машиной.

Такие сцены регулярно повторяются на улицах украинских городов.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Более 40 процентов жителей Калифорнии готовы голосовать за выход из состава США
3:55
Наступила микроосень: какие леса в Подмосковье полны грибов
3:40
«Общество не поведется на провокации»: чем вызвано обострение разногласий между Москвой и Баку
3:25
Трамп приостановил банковские санкции, мешавшие расчетам между РФ и США
3:10
Тащат всех: киевский режим продолжает мобилизацию силой, а ВС РФ наступают
2:55
«Это реальность, а не сериал»: Орбан призвал Зеленского к миру

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025