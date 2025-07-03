Тащат всех: киевский режим продолжает мобилизацию силой, а ВС РФ наступают
Киевский режим продолжает мобилизацию силой, а ВС РФ наступают
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Перейдя границу, наши подразделения продолжают наступление.
Главные новости из зоны проведения специальной военной операции теперь приходят с территории Харьковской и Днепропетровской областей. Перейдя границу, наши подразделения продолжают наступление. Под Харьковом штурмовые бригады работают в районе Купянска при поддержке реактивных систем залпового огня.
А вот на правом берегу Днепра наши гаубицы Д-30 снайперскими выстрелами разбирают укрепления противника.
Чтобы остановить отступление, Киев требует от территориальных центров комплектования новых мобилизованных. Пытаясь закрыть план, в военкоматы тащат всех. Вот на этих кадрах человек со сломанной рукой, он даже не может сопротивляться и в итоге оказывается в автобусе.
А вот в следующем эпизоде съемки начались уже после того, как военные, чтобы остановить мужчину на самокате, сбили его машиной.
Такие сцены регулярно повторяются на улицах украинских городов.
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