Можно встретить каждый день: амурскому тигру больше не грозит вымирание

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В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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На Дальнем Востоке популяция хищников насчитывает уже 750 особей.

Самая большая кошка России спасена и больше не на грани вымирания. Об этом сегодня сообщили в наблюдательном совете центра «Амурский тигр».

Помогать хищникам там начали еще 13 лет назад. Тогда по самым оптимистичным прогнозам в лесах на Дальнем Востоке обитали около 430 особей.

Сейчас уже 750. И надо сказать, что это без всякой статистики уже ощутили местные жители. Которые начали встречаться с тиграми чуть ли не каждый день.

Кроме того, тигры стали все чаще заходить в поселки. И там их жертвами чаще всего становятся собаки. Людей эти большие кошки все еще боятся.

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