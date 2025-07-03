Мария Шарапова показала трогательное фото с сыном от британского миллионера

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

На днях мальчик отпраздновал день рождения.

Мария Шарапова показала редкое фото с сыном от британского миллионера

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Теннисистка Мария Шарапова поделилась с подписчиками редкой фотографией с единственным сыном Теодором. Трогательный кадр она опубликовала в соцсети.

Накануне мальчику исполнилось уже три года. Во время празднования спортсменка обняла наследника, что и запечатлела в объективе камеры. Чтобы подчеркнуть то, как быстро летит время, знаменитость подписала кадр соответствующими словами.

«Уже три! И это действительно правда», — отметила счастливая мама.

Фото: "Instagram*/mariasharapova

Сына Шарапова родила от британского миллионера Алекса Гилкса. Мужчина сделал Марии предложение в 2020 году. Однако официально брак пара так и не зарегистрировала. Через два года, в апреле 2022-го, теннисистка призналась, что ждет ребенка. При этом она особо не делилась подробностями личной жизни.

Шарапова — победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004–2014 годах. К тому же она одна из десяти женщин в истории, обладающих «Карьерным шлемом». Помимо этого, ее имя включили в список лучших теннисисток XXI века. Спортивную карьеру Мария завершила, когда ей было 32 года, — в 2020 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Шарапова вспомнила о диких болях после родов.

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