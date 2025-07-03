Новые схемы обмана: как мошенники притворяются работодателями

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Аферисты вымогают деньги с помощью тестовых заданий трудоустройства

Мошенники начали массово атаковать россиян под видом приема на работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Чаще всего на первом этапе у жертв крадут данные для авторизации.

Против тех, кто находится в поиске работы, в период с мая по июнь текущего года мошенники использовали шесть новых схем. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных.

Так, в конце весны активно применялась схема с тестовыми заданиями. Злоумышленники под видом работодателей отправляли файлы, в которых содержались зловреды-стилеры. Такие элементы способны похищать данные авторизации, а также пароли. Еще они шли в ход для взлома почтовых ящиков и мессенджеров и продавались на черном рынке.

В июне популярностью у аферистов стали пользоваться фальшивые онлайн-собеседования. Этот способ подразумевал перенаправление жертвы на поддельную страницу в Google Meet, где необходимо вводить данные авторизации. После осуществленного процесса люди ограничивались в доступе ко всем ресурсам, где были авторизованы через Google Oauth. В первую очередь такое происходило с Gmail.

В этом же месяце активировались еще три схемы с загрузкой зловредов. Одна из них была направлена на IT-специалистов. Там требовалось скомпилировать из исходников тестовое задание. По другому сценарию предлагалось загрузить программу, которая якобы проверяет компьютер.

Все мошеннические схемы ссылались на поддельные вакансии и распространялись через Telegram-каналы, которые посвящены работе.

Ранее 5-tv.ru писал, в России планируют создать базу голосов мошенников.

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