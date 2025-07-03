Правительство РФ поможет россиянам с продуктами и оплатой ЖКХ

Власти обсуждают повышение МРОТ, чтобы поддержать доходы населения.

Российское правительство намерено усилить меры поддержки граждан, которые сталкиваются с нехваткой средств на продукты питания и оплату ЖКХ. Тему развивает URA.RU.

На стратегической сессии по борьбе с бедностью и сокращению социального неравенства премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличился более чем на 16,5%, превысив 22 400 рублей. Планируется, что в 2026 году темпы индексации останутся такими же высокими, а к 2030 году МРОТ достигнет 35 тысяч рублей.

Мишустин подчеркнул, что повышение МРОТ важно примерно для четырех миллионов человек, чьи зарплаты напрямую зависят от этой величины. Он также отметил, что правительство продолжает работу над развитием системы социальной поддержки, поддержкой занятости и помощью семьям с детьми и пенсионерам.

Бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин рассказал URA.RU, что даже при существующих выплатах многие семьи, особенно с детьми, испытывают серьезные финансовые трудности. По словам Дубинина, «семейная инфляция» часто превышает официальные показатели из-за заметного роста цен на основные продукты питания и коммунальные услуги.

По оценкам Минэкономразвития РФ, в годовом выражении инфляция в России составляет около 9,5%, однако цены на продовольственные товары с апреля прошлого года увеличились в среднем на 14,5%. Больше всего подорожали картофель, лук и капуста. Дополнительно с 1 июля выросли тарифы ЖКХ почти на 12%, что также давит на семейные бюджеты.

Экономист Николай Кульбака в беседе с изданием отмечает, что индексация МРОТ не только повышает заработные платы, но и влияет на размер социальных выплат, что делает эту меру ключевым инструментом поддержки благосостояния граждан.

Кульбака подчеркивает: чтобы справиться с подорожанием продуктов и коммуналки, одной социальной помощи недостаточно. Требуется устойчивый рост доходов населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале функционирования в России сервиса по оформлению социальных вкладов.