В ДТП погиб футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 69 0

Футболист Диога Жота погиб в ДТП

Футболист Ливерпуля погиб в ДТП

Фото: www.globallookpress.com/Peter Byrne via www.imago-images

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Вместе со спортсменом в машине находился его брат, его также не удалось спасти.

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» потругалец Диогу Жота погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет.

Как сообщает издание Marca, авария произошла в испанской провинции Самора. Отмечается, что вместе с Жотой в автомобиле находился его брат, который также стал жертвой аварии.

Играя за «Ливерпуль», Жота помог команде завоевать чемпионский титул в английской премьер-лиге, а также выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Ранее Жота защищал цвета «Вулверхэмптона», мадридского «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра».

В составе сборной Португалии Диогу Жота дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.

Трагедия произошла всего через десять дней после свадьбы спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти воспитанника футбольного клуба ЦСКА Георгия Кодзаева. Спортсмену было 28 лет. Коллеги охарактеризовали Георгия как очень доброго человека, который всегда был готов прийти на помощь, а также настоящим профессионалом.

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