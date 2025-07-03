В результате взрыва в центре Луганска погиб человек

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В результате взрыва в центре Луганска погиб человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва в центре Луганска Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В данный момент силовые структуры уточняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ по центру Донецка погибла женщина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Также он отметил, что сотрудники МЧС продолжают ликвидацию огня. Агентство ТАСС также сообщало о двух раненых жителях.

Вечером 30 июня ВСУ атаковали Горловку в ДНР. Один житель получил ранение. По словам мэра города Ивана Приходько, ударам подвергся объект теплоснабжающей организации, а также аптека. Он добавил, что украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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